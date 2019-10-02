Главные новости за 2 октября 2019 года

Опубликован текст «формулы Штайнмайера». Появился текст «формулы Штайнмайера», который 1 октября подписали в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Ранее о ней рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве польют дожди и сильно похолодает. Уже с четверга и, как минимум, до конца этой недели в Киеве и области ожидаются проливные дожди. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Шевченко согласился возглавить «Милан». Но при двух условиях. Итальянские спортивные журналисты раструбили информацию о том, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко якобы согласился возглавить итальянский «Милан». Впрочем, специалист выдвинул боссам итальянского гранда сразу два условия.

Скончался «чешский соловей» Карел Готт. Когда-то от его песен балдел весь Советский Союз. В возрасте 80 лет умер известный чешский певец Карел Готт. Он скончался в Праге.

КНДР запустила ракеты в сторону Японии. Одна из них упала в исключительной экономической зоне. Утром Северная Корея провела пуск неопознанных снарядов по направлению к Восточно-Китайскому морю. Одна из них достигла исключительной экономической зоны Японии.

В Нью-Йорке ввели очень крупный и странный штраф. В США продолжают сходить с ума с толерантностью. В Нью-Йорке собираются крупно штрафовать за выражение «нелегальный мигрант».