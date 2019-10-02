Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Шевченко согласился возглавить «Милан». Но при двух условиях

Шевченко согласился возглавить «Милан». Но при двух условиях

Итальянские спортивные журналисты раструбили информацию о том, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко якобы согласился возглавить итальянский «Милан». Впрочем, как передает корреспондент «Фразы», специалист выдвинул боссам итальянского гранда сразу два условия.

Первое — приступить к работе на новом месте Шевченко готов не ранее ноября, ведь его нынешней команде — сборной Украины — предстоит провести решающие поединки квалификации на Евро-2020. А второе — тренер хотел бы сохранить свой нынешний пост и совмещать работу в сборной и клубе.

В данный момент руководство итальянского клуба взяло паузу на раздумье, соглашаться ли на условия Шевченко.

Как бы то ни было, а у них есть и альтернативный вариант на тренерский мостик — бывший наставник римской «Ромы» француз Руди Гарсия. Ходят также слухи и о экс-наставнике «Ювентуса» Массимильяно Аллегри, который в свое время уже тренировал «Милан».

Добавим, что в стартовых 6 турах Серии А «Милан» набрал лишь шесть очков, проиграв четыре поединка на старте впервые за 81 год. Занимает итальянский гранд 16-е место в турнирной таблице.

Ранее «Фраза» сообщала, что информация о том, что Шева может вернуться в «Милан» в качестве наставника команды появилась в итальянских СМИ в конце сентября.

Тэги: футбол, сборная Украины, Андрей Шевченко, ФК Милан, спорт, сборная Украины по футболу

Комментарии

Статьи

02.10.19 09:02

Что происходит с украинским высшим образованием и как ему помочь?

Автор: Максим Михайленко

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
30.09.19 21:50

Почему Андрей Авдеенко гуляет на свободе?

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

«Формула Штайнмайера»: что на самом деле произошло и на что согласилась Украина
02.10.19 11:44

«Формула Штайнмайера»: что на самом деле произошло и на что согласилась Украина

Автор: Кристина Зеленюк, «Сегодня»

Выбор редакции
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Опубликован текст «формулы Штайнмайера»

Опубликован текст «формулы Штайнмайера»
02.10.19 08:23
914
Последние новости
02.10.19 12:07

В Нью-Йорке ввели очень крупный и странный штраф
02.10.19 11:59

В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
02.10.19 11:11

Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»
02.10.19 11:00

В Перу автобус упал в пропасть – погибли десятки людей
02.10.19 10:26

Шевченко согласился возглавить «Милан». Но при двух условиях
02.10.19 10:02

Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»
02.10.19 09:57

На Буковине верующие УПЦ просят Зеленского сменить главу ОГА
Фото и Видео
В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»
Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»
В Перу автобус упал в пропасть – погибли десятки людей
В Перу автобус упал в пропасть – погибли десятки людей
Братья Кличко показали Тому Крузу скандальный стеклянный мост в Киеве
Братья Кличко показали Тому Крузу скандальный стеклянный мост в Киеве
Крушение автомобильного моста на Тайване попало на видео
Крушение автомобильного моста на Тайване попало на видео
В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
В Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель
В Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель
Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера»: брифинг Зеленского
Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера»: брифинг Зеленского
Некогда самый богатый человек Бразилии сел в тюрьму
Некогда самый богатый человек Бразилии сел в тюрьму
В Армении и Украине происходят похожие события, — Василий Пехно
В Армении и Украине происходят похожие события, — Василий Пехно
fraza.ua
Новости блогосферы
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.