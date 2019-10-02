Шевченко согласился возглавить «Милан». Но при двух условиях

Итальянские спортивные журналисты раструбили информацию о том, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко якобы согласился возглавить итальянский «Милан». Впрочем, как передает корреспондент «Фразы», специалист выдвинул боссам итальянского гранда сразу два условия.

Первое — приступить к работе на новом месте Шевченко готов не ранее ноября, ведь его нынешней команде — сборной Украины — предстоит провести решающие поединки квалификации на Евро-2020. А второе — тренер хотел бы сохранить свой нынешний пост и совмещать работу в сборной и клубе.

В данный момент руководство итальянского клуба взяло паузу на раздумье, соглашаться ли на условия Шевченко.

Как бы то ни было, а у них есть и альтернативный вариант на тренерский мостик — бывший наставник римской «Ромы» француз Руди Гарсия. Ходят также слухи и о экс-наставнике «Ювентуса» Массимильяно Аллегри, который в свое время уже тренировал «Милан».

Добавим, что в стартовых 6 турах Серии А «Милан» набрал лишь шесть очков, проиграв четыре поединка на старте впервые за 81 год. Занимает итальянский гранд 16-е место в турнирной таблице.

Ранее «Фраза» сообщала, что информация о том, что Шева может вернуться в «Милан» в качестве наставника команды появилась в итальянских СМИ в конце сентября.