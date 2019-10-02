Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Буковине верующие УПЦ просят Зеленского сменить главу ОГА

На Буковине верующие УПЦ просят Зеленского сменить главу ОГА

Консистория Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви от имени всех верующих УПЦ обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сменить главу Черновицкой ОГА, обязанности которого выполняет Михаил Павлюк. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Открытое обращение к Президенту было опубликовано на странице епархии в Фейсбук.

«Наша область известна своей многонациональностью, гостеприимством и религиозной толерантностью. Но уже почти год в селах нашей области разжигаются и поддерживаются религиозные конфликты между верующими УПЦ и ПЦУ при поддержке и. о. главы Черновицкой ОГА Павлюка Михаила Викторовича, который является членом команды бывшего президента Петра Порошенко», — отмечается в сообщении.

В епархии напомнили, что захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ начались еще в конце 2018 года, и все это происходит при содействии местных чиновников.

«Против воли религиозных общин УПЦ их уставы перерегистрировались в ПЦУ и верующих УПЦ выгнали из храмов, в которые они годами ходили. Перерегистрация уставов осуществлялась по личной подписи Распоряжения и. о. главы ЧОГА Павлюка М. Как следствие, такие действия и. о. главы вызвали религиозные конфликты и нарушили мир в селах Глыбокского, Сторожинецкого, Новоселицкого, Вижницкого, Заставновского районов. В некоторых селах уже более полугода продолжается круглосуточное молитвенное стояние верующих в храмах, чтобы их не захватили сторонники ПЦУ», — подчеркнули в епархии.

Как сообщают в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии, сейчас Павлюк не прекращает своей деятельности по разжиганию религиозной вражды в области и продолжает подписывать распоряжения о перерегистрации общин УПЦ. В частности, 6 сентября он подписал соответствующие распоряжения № 854-р (село Карапчов) и № 855-р (село Червоная Диброва).

В своем обращении верующие также обратили внимание на тот факт, что Михаил Павлюк распорядился вне очереди выделить квартиру государственному регистратору Николаю Гергелюку, выразив предположение, что это является взяткой за перерегистрацию уставов УПЦ.

«Наши религиозные общины остались верными УПЦ и отказались переходить в новую религиозную организацию ПЦУ и сейчас вынуждены удовлетворять свои религиозные потребности в палатках, помещениях магазинов, строить новые храмы и тому подобное. Такого не должно быть в демократическом государстве», — резюмировали в Черновицко-Буковинской епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что верующие Винниччины собирают подписи под обращением к Президенту с просьбой защитить их права.

Тэги: общество, православие, Буковина, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.10.19 09:02

Что происходит с украинским высшим образованием и как ему помочь?

Автор: Максим Михайленко

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
30.09.19 21:50

Почему Андрей Авдеенко гуляет на свободе?

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

«Формула Штайнмайера»: что на самом деле произошло и на что согласилась Украина
02.10.19 11:44

«Формула Штайнмайера»: что на самом деле произошло и на что согласилась Украина

Автор: Кристина Зеленюк, «Сегодня»

Выбор редакции
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Опубликован текст «формулы Штайнмайера»

Опубликован текст «формулы Штайнмайера»
02.10.19 08:23
914
Последние новости
02.10.19 12:07

В Нью-Йорке ввели очень крупный и странный штраф
02.10.19 11:59

В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
02.10.19 11:11

Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»
02.10.19 11:00

В Перу автобус упал в пропасть – погибли десятки людей
02.10.19 10:26

Шевченко согласился возглавить «Милан». Но при двух условиях
02.10.19 10:02

Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»
02.10.19 09:57

На Буковине верующие УПЦ просят Зеленского сменить главу ОГА
Фото и Видео
В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
В Днепре сотрудник полиции в магазине ударил по лицу женщину
Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»
Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»
В Перу автобус упал в пропасть – погибли десятки людей
В Перу автобус упал в пропасть – погибли десятки людей
Братья Кличко показали Тому Крузу скандальный стеклянный мост в Киеве
Братья Кличко показали Тому Крузу скандальный стеклянный мост в Киеве
Крушение автомобильного моста на Тайване попало на видео
Крушение автомобильного моста на Тайване попало на видео
В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
В Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель
В Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель
Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера»: брифинг Зеленского
Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера»: брифинг Зеленского
Некогда самый богатый человек Бразилии сел в тюрьму
Некогда самый богатый человек Бразилии сел в тюрьму
В Армении и Украине происходят похожие события, — Василий Пехно
В Армении и Украине происходят похожие события, — Василий Пехно
fraza.ua
Новости блогосферы
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.