В Бердичеве дочь сотрудника полиции с подругами жестоко избили сверстницу и ее мать

В Бердичеве подростки избили сверстницу и ее маму, снимая при этом весь процесс издевательств на видео. Как выяснили журналисты «Фразы», среди нападавших была и дочь сотрудника полиции.

Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что в минувшее воскресенье ее дочери забили «стрелу» в курилке за гаражами возле парка культуры и отдыха. Узнала она об этом уже поле того, как ей прислали СМС с просьбой срочно прийти, и спасти девочку, сообщают «Факты».

Когда она прилетела на место, девочку уже избивали несколько ее сверстниц. Вокруг собралась большая толпа подростков, но никто даже не пытался пресечь драку. Более того — многие снимали происходящее на мобильные телефоны. А когда женщина бросилась спасать свою дочь, то агрессивные подростки напали и на нее.

В полиции журналистам рассказали свою версию событий. По данным правоохранителей, драка стала следствием словесного конфликта двух несовершеннолетних девочек.

Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований. Но семья пострадавшей опасается, что дело попробуют замять, ведь одним из инициаторов систематической травли и избиений является дочка сотрудницы Бердичевского отдела полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В марте 2019 года в Деснянском районе Киева в школе № 294 девочки-подростки избили свою одногодку.

В июне в Киеве на Оболони произошло очередное «школьное» избиение.