Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

В Тбилиси в возрасте 84 лет скончался известный грузинский композитор Гия Канчели. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в одной из клиник города.

Всем жителям бывшего СССР Гия Канчели известен как автор музыки к фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй».

Также он писал музыку к операм и театральным спектаклям.

С 1991 года композитор жил в Берлине и Антверпене. Был известен как последовательный критик президента РФ Владимира Путина.

Как писала «Фраза», умер один из «прародителей» рок-н-ролла Дейв Бартоломью.

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