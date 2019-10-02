В Нью-Йорке ввели очень крупный и странный штраф

В США продолжают сходить с ума с толерантностью. Как выяснили журналисты «Фразы», в Нью-Йорке собираются крупно штрафовать за выражение «нелегальный мигрант».

Решение «бороться с дискриминацией» приняли власти штата.

Как передают американские СМИ, за подобное публичное выражение в адрес нелегальных мигрантов граждан США теперь могут оштрафовать на гигантскую сумму – до 250 тысяч долларов.

Отмечается, что подобный штраф грозит «публичным сотрудникам»: работникам аэропортов, арендодателям и работодателям.

Также нелегальным мигрантам нельзя запрещать «общаться на родном языке», а для них следует искать переводчиков. Также на них «запрещено подавать жалобы в миграционную службу».

Как писала «Фраза», в Нью-Йорке зафиксирована мощная вспышка кори: объявлена принудительная вакцинация.