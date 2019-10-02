У «Твиттера» произошел сбой в работе, но Украину он не зацепил

У популярной социальной сети Twitter произошел сбой в работе. Как выяснили журналисты «Фразы», он случился рано утром среды, 2 октября.

О проблемах в работе сервиса сообщает портал Downdetector.

Украину сбой в функционале «Твиттера» не затронул.

Проблемы испытывали жители США, Японии и некоторых стран ЕС. Также сбой в работе произошел в Москве.

Большинство пользователей (61%) жаловались на проблемы в работе сайта, а 28% людей не могли работать с мобильными приложениями для iPhone и iPad.

Как писала «Фраза», сбой в работе Facebook прошел мимо Украины.