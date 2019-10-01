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Лига чемпионов: «Шахтер» увозит волевую победу из Италии

Лига чемпионов: «Шахтер» увозит волевую победу из Италии

Сегодня, 1 октября, в Европе состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» на выезде играл против итальянской «Аталанты».

В первом туре обе команды потерпели сокрушительные поражения, поэтому как одни, так и другие надеялись на положительный результат в этой встрече. Хозяева со стартовым свистком поля вполне прогнозируемо завладели инициативой и довольно быстро заработали право на одиннадцатиметровый удар, но Иличич с «точки» не сумел переиграть Пятова.

Со временем «горняки» освоились на чужом поле и начали проводить свои атаки, некоторые из которых были довольно опасными. И все же счет открыли именно итальянцы. После навеса с правого фланга грубо на выходе ошибся Пятов и Сапата головой вколотил мяч в пустые ворота.

И все же еще до перерыва гости сумели отыграться: Алан Патрик вывел Мораеса на свидание с голкипером и форвард сборной Украины не сплоховал. А перед самым свистком на перерыв Марлос со штрафного послал мяч в перекладину.

Вторую половину встречи активнее уже начали гости, но до настоящей опасности у ворот «Аталанты» дело не доходило. Зато на 67-й минуте «горняки» могли пропускать, когда Сапата вышел один на один с Пятовым, но голкипер «Шахтера» выручил свою команду.

После этого обе команды по несколько раз были близки к тому, чтобы вырвать победу, но почти до самого финального свистка счет на табло не менялся. Но на последних секундах «горняки» убежали в стремительную контратаку, которую точным ударом замкнул Соломон — победа «Шахтера» 2:1.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом туре «Шахтер» в Харькове проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3, а «Аталанта» на выезде сенсационно разгромно проиграла загребскому «Динамо» со счетом 0:4.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига чемпионов, спорт

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