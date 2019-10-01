Зеленский объяснил, почему подписание Украиной «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил украинцам, почему подписание Леонидом Кучмой в Минске т. н. «формулы Штайнмайера» не несет для нашей страны никаких правовых последствий. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли глава государства озвучил на брифинге в Киеве 1 октября 2019 года.

Так, по словам Зеленского, проведение местных выборов в ОРДЛО, предусмотренное «формулой Штайнмайера», должно состояться исключительно в рамках украинского законодательства, а утверждение их результата ‒ после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов международным стандартам.

«Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием „формула Штайнмайера“... Это одно-два предложения, вот и все» ‒ отметил украинский лидер.

«Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет», ‒ резюмировал Владимир Зеленский, отметив, что данный законопроект парламент будет разрабатывать в сотрудничестве и публичном обсуждении с украинским обществом.

Как писала «Фраза», Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера». Свою подпись под документом в Минске поставил бывший президент Леонид Кучма.