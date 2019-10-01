Главные новости за 1 октября 2019 года

ГБР начинает копать под Луценко из-за игорного бизнеса. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко. Заявителем оказался председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По словам исполняющего обязанности начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максима Билоусенко, в Государственное бюро расследований поступило заявление председателя парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии о совершении преступления, согласно которому усматривается возможное совершение бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Непогода парализовала работу аэропорта в Одессе. Самолеты летят в другие города. Из-за сильного ветра в аэропорту Одессы пассажирские самолеты не могут безопасно приземлиться на аэродром. Все запланированные рейсы перенаправляют в соседние аэропорты. В частности, большинство самолетов были перенаправлены в Борисполь, а самолет из Стамбула вообще пошел на посадку в Молдову.

Непогода в Украине: стало известно, где люди остались без электричества. Бушевавшая накануне по Украине непогода нанесла немалый урон. Его ощутили в пяти областях. Всего, по данным ГСЧС, без электричества в результате сильных порывов ветра остались 102 населенных пункта. Больше всех пострадала Львовская область, где без электричества остались 55 населенных пунктов.

В Полтаве пьяный полицейский приставал к женщине и избил прохожего, который за нее заступился. В Полтаве двое пьяных мужчин устроили дебош, пристав к женщине, после чего избили и случайного прохожего, который за нее заступился. В пресс-службе областной полиции, один из дебоширов оказался сотрудником полиции. В итоге женщине помог ее муж, который, услышав крики, вышел из дома с пистолетом для стрельбы резиновыми пулями. Через несколько минут к месту происшествия прибыла полиция.

В Украине начинается пора отлова призывников. Сегодня, 1 октября, в Украине стартует осенний призыв на срочную военную службу. Призыв продлится до конца года. К службе будут привлечены чуть больше 15-ти тысяч новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку.

Стало известно, что Том Круз делал в Киеве. Стали известны подробности визита известного американского актера Тома Круза в Киев. Его пригласил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил Офис главы государства. Владимир Зеленский и Том Круз встретились в Офисе президента Украины вечером понедельника, 30 сентября.

«Слуга народа» из-за прикосновений женщин устроил скандал на митинге предпринимателей. В понедельник, 30 сентября, в центре Киева на митинге предпринимателей народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко устроил скандал. Об этом в своем Facebook сообщил блогер Евгений Хурсин. «Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа», — написал он, опубликовав соответствующее видео.

От электронных сигарет в США продолжают умирать люди. В США от электронных сигарет продолжают умирать люди. Пятнадцатой официально подтвержденной жертвой вейпинга стал шестидесятипятилетний мужчина из штата Небраска. Американские СМИ сообщают, что он умер в прошлом мае, но причину смерти определили лишь сейчас – это употребление курительной смеси для электронной сигареты.