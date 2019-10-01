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В УПЦ рассказали, в чем опасность современных методов трансплантологии

В УПЦ рассказали, в чем опасность современных методов трансплантологии

В Украинской Православной Церкви призвали использовать только те методы трансплантологии, которые не вредят человеческой жизни. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров) на XIV Украинском форуме по врожденным порокам сердца, который проходит в Киеве.

В частности, митрополит напомнил о том, что существует искусственное выращивании органов для их последующей трансплантации.

«На данном этапе медико-научного развития подобные методы и явления только начинают набирать популярность и активно развиваться. Стоит понять, что при моделировании и 3D-печати человеческих органов, используются ткани органов животных и стволовые клетки человека. В настоящее время уже было осуществлено успешное восстановление органов животных благодаря медицинскому 3D-биопринтеру», — рассказал митрополит.

Владыка Филарет объяснил, что подразумевает регенеративная медицина.

«Развивая такие новые технологии в медицине, нужно помнить о морально-этических нормах. Прежде всего, это касается недопустимости использования эмбриональных стволовых клеток в указанных процессах.

Трансплантация органов должна идти на пользу человеку, не нанося вред другим людям. Православная Церковь учит: „Недопустимо сокращение жизни одного человека, в том числе из-за лишения ее жизненно необходимых процедур, с целью продления жизни другого“», — подчеркнул митрополит, ссылаясь на Основы социальной концепции РПЦ (Проблемы биоэтики).

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ разъяснили, в каком случае Церковь допускает ЭКО.

Тэги: общество, православие, трансплантация, новости православия, УПЦ, новости Украины

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