Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Не пропустите яркое событие: под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

Не пропустите яркое событие: под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

5 и 6 октября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры».
Как выяснили журналисты "Фразы", в течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные будут соревноваться в искусстве джигитовки и в виртуозной езде в упряжках.

«Кентавры» — это фестиваль, который объединяет лучших конных каскадеров мирового уровня. Участники фестиваля покажут свою ловкость и таланты, поделятся профессиональным опытом и будут соревноваться за звание лучшего.

Кроме обязательной конкурсной программы пройдут показательные выступления с лучшими номерами.

Виртуозные наездники поразят зрителей невероятными трюками: езда вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать «пирамиды». И все это на полном скаку! Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты... С участием лошадей редких древних пород!

Соревнования по джигитовке дополнят веселые и познавательные театрализованные постановки на древнеславянскую тематику в исполнении актеров театра Древнего Киева. Жители Древнего Киева пригласят гостей принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных славянских хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Кроме невероятных трюков гости увидят лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в «Княжеской конюшне». К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться и покататься верхом или в экипаже.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно будет в Княжеской корчме и в беседках.

Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого и безопасного куба-лабиринта «Мышеловка».

Гости Древнего Киева узнают много интересного о жизни наших предков, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток. Приобрести оригинальные сувениры ручной работы и уникальную книгу «Древнеславянской разговорник» для общения на древнем языке наших предков можно будет в сувенирной лавке и на ярмарке мастеров.

В завершение гостей ждет яркая вечерняя огненная программа со стрельбой из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Для того, кто пожелает продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., дошкольникам — бесплатно.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного — в 45 минутах езды — в с. Копачов, Киевская обл.

Курсируют маршрутки из Киева, от ст. метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Подробнее на сайте: parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь

Комментарии

Статьи

01.10.19 09:15

Второй шанс для Сергея Деревянченко

Автор: Владимир Грабовский

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
30.09.19 21:50

Почему Андрей Авдеенко гуляет на свободе?

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Бно-Айриян выкинул «смотрящего»
01.10.19 15:24

Бно-Айриян выкинул «смотрящего»

Автор: Константин Тюленев, «Багнет»

Выбор редакции
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Лига чемпионов: «Шахтер» увозит волевую победу из Италии

Лига чемпионов: «Шахтер» увозит волевую победу из Италии
01.10.19 21:50
185
Последние новости
01.10.19 21:50

Лига чемпионов: «Шахтер» увозит волевую победу из Италии
01.10.19 21:19

В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
01.10.19 20:34

В Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель
01.10.19 20:16

Зеленский объяснил, почему подписание Украиной «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция
01.10.19 19:26

Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера»: брифинг Зеленского
01.10.19 18:59

Главные новости за 1 октября 2019 года
01.10.19 16:39

Некогда самый богатый человек Бразилии сел в тюрьму
Фото и Видео
В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко
В Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель
В Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель
Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера»: брифинг Зеленского
Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера»: брифинг Зеленского
Некогда самый богатый человек Бразилии сел в тюрьму
Некогда самый богатый человек Бразилии сел в тюрьму
В Армении и Украине происходят похожие события, — Василий Пехно
В Армении и Украине происходят похожие события, — Василий Пехно
Самой популярной песней в России стала… украинская композиция
Самой популярной песней в России стала… украинская композиция
«Слуга народа» из-за прикосновений женщин устроил скандал на митинге предпринимателей
«Слуга народа» из-за прикосновений женщин устроил скандал на митинге предпринимателей
Непогода парализовала работу аэропорта в Одессе. Самолеты летят в другие города
Непогода парализовала работу аэропорта в Одессе. Самолеты летят в другие города
В Николаеве водитель автобуса зажал пассажирку дверью и несколько десятков метров тащил по асфальту
В Николаеве водитель автобуса зажал пассажирку дверью и несколько десятков метров тащил по асфальту
В США неожиданно умерла легендарная оперная певица Джесси Норман
В США неожиданно умерла легендарная оперная певица Джесси Норман
fraza.ua
Новости блогосферы
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.