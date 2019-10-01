На Одесщине мужчина с похмелья избил маленького сына за отказ ужинать

В Одесской области в городе Измаил отец избил своего 8-летнего сына за то, что ребенок отказался от еды. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила о семейном насилии. По ее словам, она оставила сына дома с мужем, а когда вернулась, увидела на лице ребенка синяки.

Напуганный мальчик рассказал, что отец разозлился на него за отказ ужинать и несколько раз ударил рукой по лицу. Женщина, беспокоясь, что инцидент может повториться, сообщила о происшествии в полицию.

Свой поступок, по словам стражей порядка, мужчина пытался оправдать принятым накануне алкоголем.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2019 года в Днепре пьяный отец избил собственного ребенка, имеющего инвалидность I группы.