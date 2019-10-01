Стало известно, что Том Круз делал в Киеве

Стали известны подробности визита известного американского актера Тома Круза в Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», его пригласил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил Офис главы государства.

Владимир Зеленский и Том Круз встретились в Офисе президента Украины вечером понедельника, 30 марта.

Уже известно, что в Том Круз «заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов». Во время своего визита в Киев он как раз просмотрел их вживую.

Владимир Зеленский же «рассказал гостю о собственном опыте работы в кино».

Также он поведал американцу, что Верховная Рада приняла закон «О компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине». Владимир Зеленский сказал, что этот документ «будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену», а также «сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей».

Как писала «Фраза», накануне в киевском метро заметили известного американского актера Тома Круза. Он спустился вместе с охраной на станцию «Золотые ворота».