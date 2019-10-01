Самопровозглашенные ДНР и ЛНР решили провести собственные переписи населения

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины решили провести переписи населения. Как выяснили журналисты «Фразы», сделают это самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Переписи населения будут проходить параллельно с 1 по 14 октября.

Самопровозглашенные власти говорят, что это даст возможность «определить количество и структуру населения». К людям будут приходить на дом.

Опубликовать данные обещают в следующем апреле.

Как писала «Фраза», в Донецке вновь гремели взрывы.

Ранее на оккупированном Донбассе вместо тряпок «ДНР» подняли флаги России.