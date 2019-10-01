В Полтаве пьяный полицейский приставал к женщине и избил прохожего, который за нее заступился

В Полтаве двое пьяных мужчин устроили дебош, пристав к женщине, после чего избили и случайного прохожего, который за нее заступился. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, один из дебоширов оказался сотрудником полиции.

В итоге женщине помог ее муж, который, услышав крики, вышел из дома с пистолетом для стрельбы резиновыми пулями. Через несколько минут к месту происшествия прибыла полиция.

Руководитель полиции Полтавской области Андрей Замахин сказал, что в числе нападавших был сотрудник батальона патрульной службы особого назначения «Полтава». Замахин также призвал граждан информировать о наличии правонарушений со стороны правоохранителей.

Сейчас ведется служебное расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 августа в Соломенском районе Киева пьяный полицейский угрожал ножом прохожим и сотрудникам охранной фирмы.

В конце сентября под Киевом пьяный полицейский протаранил остановку с людьми.