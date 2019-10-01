Непогода в Украине: стало известно, где люди остались без электричества

Бушевавшая накануне по Украине непогода нанесла немалый урон. Как выяснили журналисты «Фразы», его ощутили в пяти областях.

Всего, по данным ГСЧС, без электричества в результате сильных порывов ветра остались 102 населенных пункта.

Больше всех пострадала Львовская область, где без электричества остались 55 населенных пунктов.

Также непогода бушевала в Тернопольской (18 населенных пунктов были обесточены), Волынской (12), Киевской (девять) и Житомирской (восемь) областях.

В ближайшие пару дней в Украине прогнозируется сухая и теплая погода, после чего вновь польют дожди.

Как писала «Фраза», в Киеве ожидается ураган.