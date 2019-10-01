От электронных сигарет в США продолжают умирать люди

В США от электронных сигарет продолжают умирать люди. Как выяснили журналисты «Фразы», пятнадцатой официально подтвержденной жертвой вейпинга стал шестидесятипятилетний мужчина из штата Небраска.

Американские СМИ сообщают, что он умер в прошлом мае, но причину смерти определили лишь сейчас – это употребление курительной смеси для электронной сигареты.

Всего по стране зафиксировано более восьмисот случаев обращения к врачам из-за курения вейпов.

В свою очередь, Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что люди, жаловавшиеся на проблемы со здоровьем, курили смеси с марихуаной, которые покупали нелегально. Они содержат масло с витамином Е, которое и называют причиной заболеваний.

В некоторых штатах электронные сигареты уже запрещены.

Как писала «Фраза», медики рассказали о страшном вреде электронных сигарет.