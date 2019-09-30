Как выбрать вкусный и полезный виноград? Смотрите свежий выпуск «Полезной программы»

Во вторник, 1 октября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный винограду. Как выяснили журналисты «Фразы», зрители узнают, как разобраться в различных сортах этой популярной среди украинцев ягоды и поймут, какой из видов винограда самый полезный для здоровья.

Виноград — вкусный десерт, о лечебных свойствах которого известно уже давно. Ему пели оды еще древнегреческие философы. А на территории Грузии нашли старинные кувшины со следами виноградного вина, которым уже более 8 тысяч лет! Сейчас в мире насчитывается около 4 тыс. сортов винограда, которые подходят и для еды, и для сушки изюма, и для создания соков и вина. Какой из них самый полезный? Как его правильно употреблять? Сколько нужно съесть ягод, чтобы виноград раскрыл все свои вкусовые и полезные качества?

«Сила влияния винограда на организм человека зависит не только от свежести и качества продукта, но еще и от частоты употребления и количества съеденного, — говорит эксперт по здоровому питанию Алексия Май. — Ежедневно рекомендуется съедать около 0,5 кг винограда вместе с кожицей и косточками. Последние следует обязательно разжевывать, ведь именно в косточках содержится 90% витаминов. Употребление ягод целиком нормализует давление, стабилизирует сердечный ритм, очищает кровеносные сосуды от холестериновых бляшек и восстанавливает эластичность их стенок».

Влияет ли цвет винограда на полезные свойства ягод? Виноград какого цвета самый полезный? Способен ли он вылечить анемию и повысить уровень гемоглобина? Влияет ли виноград на продолжительность жизни? И как можно использовать виноградные косточки? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: специалист по здоровому питанию Алексия Май; аналитик аграрных рынков Дмитрий Гордейчук; агроном Татьяна Шмаглюченко. Своими полезными советами поделится звездный гость проекта — маэстро Владимир Гришко.

«С давних пор на Кавказе виноград на столе символизирует достаток в доме, а еще считается ягодой молодости и долголетия, — рассказывает Владимир Гришко. — Очень люблю эти ягоды. На дачном участке под Борисполем у меня растут сорта „Молдова“ и „Изабелла“. Первый — кушаем, из второго делаем вино. Виноград выращивали и мой дед, и мой отец, потому что он очень полезен. Но даже я не знал о том, какой сорт винограда самый сладкий, как цвет влияет на его свойства и сколько стоит самый дорогой виноград в мире. „Полезная программа“ — действительно очень полезная и поучительная».