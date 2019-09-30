Обнародованы имена украинских моряков с затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode

В Сети появился список украинских моряков, которые находились на потерпевшем крушение в Атлантике судне Bourbon Rhode. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «Думская».

По данным СМИ, большинство из них являются выходцами из Одесской области.

Всего в составе экипажа Bourbon Rhode было 14 человек, из них 10 ‒ граждане Украины: Дмитрий Козырев, Александр Коршиков, Вячеслав Ковальчук, Дмитрий Марченко, Евгений Николов, Вячеслав Кирей, Юрий Наздрачов, Андрей Измаильский, Евгений Мелгунов, Олег Кравец.

29 сентября спасатели обнаружили плот, на борту которого находились два украинца и россиянин. Операция по поиску остальных моряков продолжается.

Как писала «Фраза», в Атлантическом океане с радаров исчез буксир Bourbon Rhode, в составе экипажа которого находились граждане Украины.

Судно попало в сильный шторм и потерпело крушение на расстоянии около 1200 морских миль от острова Мартиника.