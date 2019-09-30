Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Кабмине объяснили, кому из украинцев гарантированно не откажут в субсидии

В Кабмине объяснили, кому из украинцев гарантированно не откажут в субсидии

Кабинет министров будет компенсировать затраты тем украинским семьям, которые платят за услуги ЖКХ более 15% своих совокупных доходов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет «Корреспондент», ссылаясь на утвержденную Программу действий правительства.

«Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получают поддержку от государства», ‒ утверждается в документе.

В Кабмине также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоносителей, в частности газа и нефти, что поспособствует снижению тарифов на коммунальные услуги.

Как писала «Фраза», Кабмин в очередной раз изменил порядок выплаты субсидий.

Ранее сообщалось, что в Украине уменьшат расходы на субсидии.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Украина, общество, ЖКХ, тарифы, коммунальные услуги, экономика, выплата, субсидия, компенсация, экономика Украины, субсидии, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.09.19 12:29

Почему Зеленский говорит как женщина

Автор: Валентин Бушанский

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
30.09.19 21:50

Почему Андрей Авдеенко гуляет на свободе?

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

«Ни в каком «нормандском формате» Трамп участвовать не будет»: политолог о войне на Донбассе
30.09.19 19:49

«Ни в каком «нормандском формате» Трамп участвовать не будет»: политолог о войне на Донбассе

Автор: Александр Куриленко, «Сегодня»

Выбор редакции
«Динамо»: четвертая сухая!
«Динамо»: четвертая сухая!
«Динамо»: четвертая сухая!
«Динамо»: четвертая сухая!
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 30 сентября 2019 года

Главные новости за 30 сентября 2019 года
30.09.19 19:00
882
Последние новости
30.09.19 21:56

Как выбрать вкусный и полезный виноград? Смотрите свежий выпуск «Полезной программы»
30.09.19 20:51

Под Киевом старик с одного удара убил пьяного парня
30.09.19 20:41

Обнародованы имена украинских моряков с затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode
30.09.19 20:07

В Кабмине объяснили, кому из украинцев гарантированно не откажут в субсидии
30.09.19 19:25

В киевской подземке неадекват бросался с ножом на пассажиров
30.09.19 19:00

Главные новости за 30 сентября 2019 года
30.09.19 16:49

В США внезапно прошел… осенний снегопад
Фото и Видео
В киевской подземке неадекват бросался с ножом на пассажиров
В киевской подземке неадекват бросался с ножом на пассажиров
В киевской подземке неадекват бросался с ножом на пассажиров
В киевской подземке неадекват бросался с ножом на пассажиров
В США внезапно прошел… осенний снегопад
В США внезапно прошел… осенний снегопад
Саакашвили собрался вернуться в грузинскую политику
Саакашвили собрался вернуться в грузинскую политику
ДТП в Киеве: от сильного удара автомобиль «сделал сальто»
ДТП в Киеве: от сильного удара автомобиль «сделал сальто»
На Винниччине тысячи православных прошли крестном ходом с Зиновинской иконой Богородицы
На Винниччине тысячи православных прошли крестном ходом с Зиновинской иконой Богородицы
Конкуренцию Трампу на грядущих выборах может составить… глава компании The Walt Disney
Конкуренцию Трампу на грядущих выборах может составить… глава компании The Walt Disney
Верующие Винниччины собирают подписи под обращением к Президенту с просьбой защитить их права
Верующие Винниччины собирают подписи под обращением к Президенту с просьбой защитить их права
В Одессе тысячи православных отметили 25-летие прославления преподобного Кукши
В Одессе тысячи православных отметили 25-летие прославления преподобного Кукши
Загадочное фото с леопардом буквально свело социальные сети с ума
Загадочное фото с леопардом буквально свело социальные сети с ума
В Запорожье прямо на тротуаре был замечен необычный тарантул
В Запорожье прямо на тротуаре был замечен необычный тарантул
fraza.ua
Новости блогосферы
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.