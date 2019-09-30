Под Киевом старик с одного удара убил пьяного парня

В городке Фастов Киевской области произошло «бытовое» убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там во время застолья пожилой мужчина убил 26-летнего киевлянина.

Как передает пресс-служба областной полиции, погибший приехал в гости к своему приятелю, с которым они стали распивать спиртные напитки. За стол к ним присел и отчим приятеля, у которого с гостем возник словесный конфликт.

Сообщается, что когда словесные аргументы оказались исчерпаны, пожилой мужчина схватил нож и нанес киевлянину удар в область сердца.

К сожалению, ранение оказалось смертельным и парень скончался до приезда «скорой помощи».

В свою очередь, вызванные на место инцидента правоохранители задержали подозреваемого и изъяли орудие убийства. За содеянное старику грозит до 15 лет лишения свободы.

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