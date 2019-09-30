Главные новости за 30 сентября 2019 года

Названы города Украины, которые могут уйти под воду. К концу XXI века Украину ждут тревожные последствие климатических изменений. Прибрежные города Украины, в том числе и Одесса, до 2100 года будут частично покрыты водой.

Сегодня в Киеве должен начаться отопительный сезон. В Киеве должен начаться отопительный сезон. Тепло должны подать по индивидуальным заявкам в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

Погода на неделю: дожди и резкое похолодание. Похоже, бабье лето в Украине отменяется. На этой неделе ожидается значительное похолодание.

Уже завтра некоторые монеты перестанут быть платежным средством в Украине. Уже с завтрашнего дня, 1 октября, в Украине перестанут быть платежным средством монеты номиналом одна, две и пять копеек. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Эксперты оценили шансы украинских клубов во втором туре еврокубков. На этой неделе состоится второй тур Лиги чемпионов и Лиги Европы. Свои матчи сыграют донецкий «Шахтер», киевское «Динамо» и «Александрия».

Саакашвили собрался вернуться в грузинскую политику. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакшавили решил вернуться на историческую родину. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».