На Черкасщине школьница чуть не сгорела заживо из-за популярного среди подростков флешмоба

В Черкасской области 11-летняя девочка пострадала из-за популярного в соцсетях флешмоба #Firechallenge («огненный челлендж»). Как выяснили журналисты «Фразы», по словам врачей, девочка получила сильные ожоги плечей, спины, груди.

Сейчас пострадавшая лежит в Первой черкасской городской больнице, сообщают «Факты».

Поджег девочку ее 10-летний брат, по-видимому, не осознавая смертельную опасность своих экспериментов. Лишь с помощью случайного прохожего пламя быстро удалось погасить.

Суть «игры» состоит в том, чтобы поджечь себя или друга, зафиксировать процесс на видео и выложить ролик в соцсетях.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2018 года появилось видео, на котором видно, как в Киеве подросток выскакивает на дорогу и ложится под проезжающую фуру. В следующее мгновение он перекатывается в сторону, едва успев увернуться от колес фуры, идущей следом за первой.

В феврале 2019 года киевские подростки начали увлекаться новой смертельно-опасной игрой. Суть этой «игры» заключается в том, чтобы перебежать перед потоком автомобилей на оживленном участке дороги и выжить.