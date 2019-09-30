Смартфон, оставленный на ночь на зарядку, убил 14-летнюю девочку в Казахстане

В казахском селе Бастобе Каратальского района Алматинской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», девочка погибла из-за оставленного на ночь на зарядку смартфона.

По информации местного издания Tengrinews.kz, 14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. По некоторым данным, она уснула, слушая музыку на телефоне, подключенном к розетке.

Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась. В результате полученных травм школьница погибла на месте.

Британское издание Daily Mail пишет, что лежавший на подушке телефон перегрелся.

Смерть девочки признана несчастным случаем. Бренд телефона не называется.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года в Малайзии от взрыва смартфона погиб местный бизнесмен. Трагедия случилась, когда мужчина спал.