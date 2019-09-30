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Пятеро радикалов жестоко избили экс-бойца АТО из-за его каминг-аута

Пятеро радикалов жестоко избили экс-бойца АТО из-за его каминг-аута

В минувшую субботу, 28 сентября, на ветерана АТО Василия Давыденко, который недавно заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, напали пятеро радикалов-гомофобов. Как выяснили журналисты «Фразы», экс-бойца жестоко избили прямо возле его дома в субботу.

«В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василий Давиденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: „Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п**ар?“. Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером», — написал на своей странице в Facebook ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко.

Он отметил, что Василий успел сгруппироваться, это его спасло. После нападения злоумышленники скрылись.

Пилипенко предполагает, что адрес проживания Василия открыл кто-то с работы, где бойцу АТО коллеги устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута.

Активист просит помочь Василию с новым местом работы или арендой новой комнаты. Пилипенко также уточнил, что Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером.

Отметим, что в публикации не уточняется, в каком именно городе все произошло, но три дня назад Давыденко на своей странице в Facebook выложил фотографию с пометкой, что он находится во Львове.

Как писала «Фраза», в феврале 2018 года в Запорожье криминальный авторитет избил десантника, только вернувшегося из зоны АТО.

В феврале 2019 года в Черновцах вышвырнули из маршрутки и избили ветерана АТО.

Тэги: общество, нападение, боец, избиение, АТО, новости Украины

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