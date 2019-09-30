В Киеве средь бела дня у мужчины прямо на улице отобрали крупную сумму, ноутбук и телефон

Сегодня, 30 сентября, около полудня в Соломенском районе Киева на улице Борщаговской, 189/1 возле обменного пункта произошло разбойное нападение на мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестные отобрали у пострадавшего 50 тысяч долларов, ноутбук, телефон и скрылись.

В 12:15 в Киеве был введен оперативный план «Перехват». А уже через пять минут план «Перехват» изменили на план «Сирена», который вводится тогда, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность, сообщает «Информатор».

Разыскивается автомобиль Mercedes ML 500 черного цвета с номерными знаками АА2262.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале августа 2018 года группа неизвестных похитила из автомобиля в Дарницком районе Киева около 2 млн грн.

30 августа в Киеве днем на улице Анри Барбюса произошло дерзкое ограбление. Жертвой грабителей оказалась известная ученая.

В конце октября 2018 года в Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами.