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Эксперты оценили шансы украинских клубов во втором туре еврокубков

Эксперты оценили шансы украинских клубов во втором туре еврокубков

На этой неделе состоится второй тур Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», свои матчи сыграют донецкий «Шахтер», киевское «Динамо» и «Александрия».

Шансы украинских клубов в Европе оценили эксперты из британской букмекерской конторы William Hill.

Во вторник, 1 октября, донецкий «Шахтер» встречается в рамках Лиги чемпионов в Италии с «Аталантой». После первого тура у обеих команд нет зачетных очков, поэтому ожидается жесткая рубка. Предпочтение отдается хозяевам, на их победу ставят 1,73 к 1. На ничью ставят 3,9 к 1, а на победу «горняков» 4,4 к 1. Впрочем, самым вероятным исходом встречи (6,5 к 1) называется именно ничья 1-1.

В четверг, 3 октября, киевское «Динамо» в рамках Лиги Европы едет в Швейцарию к «Лугано». Именно киевляне являются фаворитами встречи, на их победу ставят 2,3 к 1, на ничью и победу хозяев ставки принимают как 3,2 к 1. Самым вероятным результатом (5,5 к 1) тоже называют ничейный исход 1-1.

Наконец, в этот же день в Лиге Европы «Александрия» принимает бельгийский «Гент». На победу украинцев ставят 4,75 к 1, на ничью ставки принимаются как 3,8 к 1, а на победу гостей 1,7 к 1. Впрочем, ничью 1-1 тут тоже называют самым вероятным результатом матча (6,5 к 1).

Как писала «Фраза», «Динамо» одержало четвертую сухую победу кряду.

Ранее эксперты оценили шансы «Шахтера» на выход из группы Лиги чемпионов после провала в стартовом матче.

Тэги: футбол, Лига Европы, Лига чемпионов, спорт, Динамо

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