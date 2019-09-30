Уже завтра некоторые монеты перестанут быть платежным средством в Украине

Уже с завтрашнего дня, 1 октября, в Украине перестанут быть платежным средством монеты номиналом одна, две и пять копеек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НБУ.

В частности, с 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги. А те монеты, что будут попадать в банки, не будут больше возвращаться в оборот, их будет изымать НБУ, таким образом, постепенно их будет становиться все меньше.

При этом люди смогут без проблем и совершенно бесплатно обменять такие монеты на другие или банкноты других номиналов в течение следующих трех лет: до 30 сентября 2020 года во всех банках, а до 30 сентября 2022 года в учреждениях НБУ и уполномоченных банках («Ощадбанке», «Приватбанке» и «Райффайзенбанке Аваль»).

В ведомстве также добавили, что со временем планируется вывести из оборота монету номиналом 25 копеек.

Ранее «Фраза» сообщала, что Национальный банк Украины подготовил с октября 2019 года ряд нововведений.