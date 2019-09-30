Сегодня в Киеве должен начаться отопительный сезон

Сегодня, 30 сентября, в Киеве должен начаться отопительный сезон. Как выяснили журналисты «Фразы», тепло должны подать по индивидуальным заявкам в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

По информации ТСН, в квартирах батареи включат позже. Согласно законодательству, многоквартирные дома начнут обогревать лишь тогда, когда средняя суточная температура воздуха в течение трех дней будет ниже восьми градусов тепла.

Добавим, что, как правило, отопительный сезон в Украине начинается 15 октября.

Ранее «Фраза» сообщала, что в связи с задолженностью одесских производителей тепла теплоснабжение города грядущей зимой находится под угрозой.