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Отец Джулиана Ассанжа рассказал, как над его сыном издеваются в британской тюрьме

Отец Джулиана Ассанжа рассказал, как над его сыном издеваются в британской тюрьме

Над основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем продолжают издеваться в британской тюрьме Белмарш. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал его отец Джон Шиптон.

Мужчина рассказал британским СМИ, что его сын испытывает колоссальные физические и психологические страдания. Также он сильно похудел.

В последний раз отец видел своего 48-летнего сына в минувшем августе. По его словам, тот «испытывал дрожь и нервозность».

Как предположил Джон Шиптон, Джулиана Ассанжа пытают.

Он сообщил: «Он подвергается всевозможным истязаниям».

Как писала «Фраза», Джулиан Ассанж угодил в тюремный лазарет. Мы его теряем?

Сообщалось, что Джулиану Ассанжу светит астрономический тюремный срок в США.

Тэги: пытки, WikiLeaks, мир, Джулиан Ассанж, тюрьма

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