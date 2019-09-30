Отец Джулиана Ассанжа рассказал, как над его сыном издеваются в британской тюрьме

Над основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем продолжают издеваться в британской тюрьме Белмарш. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал его отец Джон Шиптон.

Мужчина рассказал британским СМИ, что его сын испытывает колоссальные физические и психологические страдания. Также он сильно похудел.

В последний раз отец видел своего 48-летнего сына в минувшем августе. По его словам, тот «испытывал дрожь и нервозность».

Как предположил Джон Шиптон, Джулиана Ассанжа пытают.

Он сообщил: «Он подвергается всевозможным истязаниям».

Как писала «Фраза», Джулиан Ассанж угодил в тюремный лазарет. Мы его теряем?

Сообщалось, что Джулиану Ассанжу светит астрономический тюремный срок в США.