Отец Джулиана Ассанжа рассказал, как над его сыном издеваются в британской тюрьме

Над основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем продолжают издеваться в британской тюрьме Белмарш. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал его отец Джон Шиптон.
Мужчина рассказал британским СМИ, что его сын испытывает колоссальные физические и психологические страдания. Также он сильно похудел.
В последний раз отец видел своего 48-летнего сына в минувшем августе. По его словам, тот «испытывал дрожь и нервозность».
Как предположил Джон Шиптон, Джулиана Ассанжа пытают.
Он сообщил: «Он подвергается всевозможным истязаниям».
Как писала «Фраза», Джулиан Ассанж угодил в тюремный лазарет. Мы его теряем?
Сообщалось, что Джулиану Ассанжу светит астрономический тюремный срок в США.