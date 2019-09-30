Главные новости за 28-29 сентября 2019 года

Зеленский стал невольным героем дерзкого предвыборного ролика Трампа. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Facebook предвыборный ролик, в котором «проехался» по своему потенциальному сопернику-демократу Джо Байдену. На кадрах «засветился» и украинский лидер Владимир Зеленский.

В суровой Атлантике затонуло судно с украинцами. В Атлантическом океане с радаров исчезло судно Bourbon Rhode, в составе экипажа которого находились граждане Украины. Об этом сообщил портал Gcaptain.

В ЗЕ-команде готовят сюрприз для украинцев, посещающих Крым. В Кабмине анонсировали запуск пассажирских перевозок в аннексированный Крым. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Появилось видео страшной аварии под Одессой, где фура протаранила маршрутку с пассажирами. В Сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло 21 сентября на трассе Одесса ‒ Белгород-Днестровский. Момент столкновения был зафиксирован видеорегистратором, установленным в автомобиле очевидца трагедии.

В Сумах после взрыва загорелся завод. В Сумах произошло ЧП на предприятии, которое занимается производством пробок для ПЭТ-бутылок. Там в одном из цехов взорвался станок, после чего в помещении начался пожар.

На Запорожье поезд сбил группу людей, среди погибших ‒ молодая женщина. В Вольнянском районе Запорожской области произошла трагедия. Там под поезд попали сразу три человека.

В Москве скончался режиссер фильма «Тот самый Мюнхгаузен». В одной из московских клиник скончался знаменитый режиссер и худрук театра имени Ленинского комсомола («Ленком») Марк Захаров. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

В Подмосковье скончался первый и единственный президент Крыма. В подмосковном Красногорске скончался первый и единственный Президент Республики Крым Юрий Мешков. Об этом сообщила его дочь Марианна на своей странице в Facebook.