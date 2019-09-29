В Подмосковье скончался первый и единственный президент Крыма

В воскресенье, 29 сентября, на 74-м году жизни, в подмосковном Красногорске скончался первый и единственный Президент Республики Крым Юрий Мешков. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила его дочь Марианна на своей странице в Facebook.

«Умер», ‒ написала Марианна Мешкова, не озвучив никаких подробностей, в том числе где и когда состоятся похороны.

Ранее российские СМИ сообщали, что Юрия Мешкова госпитализировали в одну из подмосковных клиник после перенесенного в Турции инсульта.

Крымский политик и юрист Юрий Мешков родился в 1945 году в Днепропетровской области. Он был первым и единственным президентом Крыма (1994-1995 гг.). В своей предвыборной кампании поддерживал курс на сближение с Россией, вплоть до полного присоединения.

Будучи ярким оратором, Мешков быстро завоевал популярность у населения полуострова. 30 января 1994 года, возглавив избирательный блок «Россия», победил во втором туре выборов президента Республики Крым (включая Севастополь), получив 72,9 % голосов. Его главным конкурентом на выборах был Председатель Верховного Совета Крыма Николай Багров.

В июле 2011 года по решению Окружного административного суда Крыма Мешкова выдворили с территории Украины с ограничением въезда на пять лет. Основанием для депортации стали высказывания политика, косвенно призывающие к изменению конституционного устройства страны.

Как писала «Фраза», в Крыму арестовали бывшего президента полуострова: «шьют» наркотики и нападение на полицейского.

Ранее ВАСУ признал незаконной депортацию бывшего президента Крыма Мешкова.