В ЗЕ-команде готовят сюрприз для украинцев, посещающих Крым

В Кабмине анонсировали запуск пассажирских перевозок в аннексированный Крым. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, пассажирское сообщение с Крымом можно будет начать сразу после обустройства КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе.
«Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков проводить будет местная власть также с нашим участием», ‒ отметил Владислав Криклий.
Как известно, на сегодняшний день через административную границу с Крымом легально не ходит ни один пассажирский транспорт.
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