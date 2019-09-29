В Умани загорелся дом с хасидами

В ночь с 28 на 29 сентября в Умани произошел пожар в частном секторе. Как выяснили журналисты «Фразы», там в Проездном переулке загорелся дом, в котором квартировались паломники-хасиды.

Как передает пресс-центр областного управления ГСЧС, в дежурную часть позвонили хозяева домовладения, которые сообщили о возгорании на чердаке.

Они пытались справиться с огнем собственными силами, однако быстро поняли, что без помощи пожарных обойтись не получится.

Сообщается, что подоспевшие спасатели ликвидировали пожар приблизительно в 3-40 ночи. Кроме того, из задымленных комнат бойцы ГСЧС эвакуировали пятерых квартирантов-хасидов. Они не пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Как писала «Фраза», в Умани возле места сбора паломников-хасидов прогремел взрыв.

Ранее в Умани из-за хасидов ввели пропускной режим.