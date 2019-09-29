Знаменитый режиссер порезал женщину в центре Москвы

Знаменитый советский и российский театральный режиссер Леонид Хейфиц напал с ножом на женщину-врача «скорой помощи», приехавшую к нему на вызов в центре Москвы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, режиссер был в неадекватном состоянии. Раненая им врач была госпитализирована с колотой раной бедра.

В свою очередь, «Газета.ru» сообщает, что медиков Хейфецу вызвали его жена и дочь, при этом причины обращения в медучреждение не известны. На место инцидента также приехали сотрудники полиции.

Соседи режиссера говорят, что до происшествия он вел себя адекватно, был вежлив, агрессии с его стороны они никогда не замечали.

Как писала «Фраза», в Москве скончался режиссер фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Ранее в сети появилось видео сокрушительной аварии, в которой погиб режиссер сериала «Закон каменных джунглей».