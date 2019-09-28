«Фраза» запустила Instagram-канал

Издание «Фраза» запустило собственный instagram-канал.

Хотите увидеть девочку Гретту с плакатом «Почему не сидит Порошенко»?

А может желаете узреть сына первого помощника президента Украины в фартуке и с... большим «пенисом»?

А увидеть фото стриптиза мексиканки в магазине?

А узреть фотографии тонн золота, которое прятал китайский чиновник?

А увидеть скандальное фото, кторое удалила из соцсетей певица Лобода?

Или, может, желаете увидеть дочь президента Трампа без лифчика?

Фотографии и коллажи на любой вкус. Яркие, смешные и трагичные. Политика, экономика, кино, спорт.

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