«Фраза» запустила Instagram-канал

Издание «Фраза» запустило собственный instagram-канал.
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А может желаете узреть сына первого помощника президента Украины в фартуке и с... большим «пенисом»?
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А узреть фотографии тонн золота, которое прятал китайский чиновник?
А увидеть скандальное фото, кторое удалила из соцсетей певица Лобода?
Или, может, желаете увидеть дочь президента Трампа без лифчика?
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