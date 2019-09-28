В суровой Атлантике затонуло судно с украинцами

В Атлантическом океане с радаров исчезло судно Bourbon Rhode, в составе экипажа которого находились граждане Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил портал Gcaptain.

По данным издания, судно попало в сильный шторм и потерпело бедствие на расстоянии около 1200 морских миль от острова Мартиника.

Поисковую-спасательную операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.

Сообщается, что к настоящему времени уже спасены трое членов экипажа.

По информации «УП», на борту Bourbon Rhode находились около десяти украинских моряков.

Как писала «Фраза», у берегов США странным образом затонуло судно.

Ранее в Черном море при пожаре затонуло рыболовецкое судно.