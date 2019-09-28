На Запорожье поезд сбил группу людей, среди погибших ‒ молодая женщина

В пятницу вечером, 28 сентября, в Вольнянском районе Запорожской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там под поезд попали сразу три человека.

Как передает пресс-служба областной полиции, на железнодорожных путях мыли обнаружены изувеченные тела мужчин 1977 и 1972 г.р., а также женщины 1994 г.р.

Все погибшие проживали в Вольнянске.

Сообщается, что на месте ЧП работала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, а также бойцы ГСЧС.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По факту гибели людей начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины («нарушение работником железнодорожного, водного или воздушного транспорта правил безопасности движения или эксплуатации транспорта»).

Как писала «Фраза», в Киеве поезд сбил мужчину, который перебегал ему дорогу.

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