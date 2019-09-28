В Москве скончался режиссер фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

В субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни скончался знаменитый режиссер и худрук театра имени Ленинского комсомола («Ленком») Марк Захаров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», ‒ рассказал Варшавер.

Сообщается, что неделю назад Марк Захаров попал в больницу в тяжелом состоянии. Режиссер плохо чувствовал себя на протяжении нескольких дней и жаловался на сильную одышку. Предварительно у него диагностировали двустороннее воспаление легких и поместили в реанимацию.

О времени прощания с великим режиссером в театре пообещали сообщить позднее.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа. Творческий путь начал с Пермского драмтеатра (ныне ‒ Пермский академический Театр-Театр). Написал сценарии к фильмам «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона». В качестве режиссера работал с «Тем самым Мюнхгаузеном», «Домом, который построил Свифт» и «Формулой любви».

Значительную часть жизни Захаров посвятил театру. В 1973 году он получил должность худрука Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года ‒ театр «Ленком»). Режиссер поставил более 40 спектаклей, среди них «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт».

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