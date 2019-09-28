«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»

Издание «Фраза» запустило собственный telegram-канал «Авторская аналитика».
Почему новая украинская школа растит дегенератов?
Почему некоторыми научными теориями можно подтирать одно место?
Почему Зеленский заговорил женским языком?
Почему между Украиной и США пробежала «черная кошка»?
Зачем министр экономики Украины подстрекает к кляузничеству и убийству?
Что сейчас происходит в Крыму?
Возможно ли в Украине двуязычие?
О чем на самом деле булгаковская повесть «Собачье сердце»?
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