«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»

Издание «Фраза» запустило собственный telegram-канал «Авторская аналитика».

Почему новая украинская школа растит дегенератов?

Почему некоторыми научными теориями можно подтирать одно место?

Почему Зеленский заговорил женским языком?

Почему между Украиной и США пробежала «черная кошка»?

Зачем министр экономики Украины подстрекает к кляузничеству и убийству?

Что сейчас происходит в Крыму?

Возможно ли в Украине двуязычие?

О чем на самом деле булгаковская повесть «Собачье сердце»?

Ответы на эти и другие вопросы ищите на нашем на новом канале.

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