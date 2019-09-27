Главные новости за 27 сентября 2019 года

Спустя 4 месяца после назначения Данилюк подал в отставку с поста главы СНБО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. В частности, как сообщается, соответствующий документ он подал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому президент рассмотрит его лишь после возвращения в Киев.

В разгар Революции Достоинства Богдан получил от Азарова грамоту, — СМИ. Андрей Богдан, который сейчас занимает должность руководителя Офиса президента, в ноябре 2013 года мог принимать участие в переговорах в Санкт-Петербурге, после которых в стране началась Революция Достоинства. По данным СМИ, он находился в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым. Как сообщается со ссылкой на внутреннюю систему российской погранслужбы, имя Богдана числится среди украинских чиновников, пересекших российскую границу 19-20 ноября 2013 года. Оно также фигурирует в списке членов правительственной делегации под руководством тогдашнего премьер-министра Николая Азарова, копию которого журналистам предоставили в Кабинете министров в ответ на соответствующий запрос.

«Не как в США»: Пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста, который пытался задать вопрос. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо помешала журналисту «Радио свобода» Сергею Андрушко задать вопрос руководству страны во время одного из визитов. Соответствующее видео опубликовал журналист «Радио Свобода» Кристофер Миллер. «Президент Украины Зеленский охотно раздает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но вот как его пресс-служба относится к журналистам в Киеве. Посмотрите, как спикер Зеленского Юлия Мендель хватает репортера программы „Схемы“ на „Радио Свобода“ Сергея Андрушко», — написал Миллер, добавив, что точно так же она поступила с ним на форуме YES в Киеве, после того, как Зеленский уже согласился отвечать на вопросы.

В Украине могут разрешить двойное гражданство. В Украине могут разрешить двойное гражданство. Об этом рассказал вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. В частности, он сказал: «Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ».

Под Киевом пьяный полицейский протаранил остановку с людьми (18+). В четверг, 26 сентября, на выезде из Бровавров в Киев произошло смертельное ДТП. Тут пьяный сотрудник полиции на Opel Vectra на огромной скорости влетел в остановку общественного транспорта. Два человека получили травмы, также погибла женщина, которая проходила тут вместе с мужем. Ее супруг находится в реанимации.

На Запорожье нашли чудом сохранившееся захоронение скифского телохранителя. Археологи нашли не разграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тыс. лет на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. В частности, как сообщается, погребальный комплекс состоял из двух могил: центральной и сопровождающей. В первой был похоронен пожилой мужчина и эта могила была ограблена еще в древности. А вот второе погребение осталось невредимым. В нем находятся кости юноши 18-20 лет, вероятно, оруженосца некоего важного человека, похороненного в центральной могиле.

«Миротворец» обвинил Винника в «деяниях против безопасности человечества». Известный украинский певец Олег Винник оказался в базе данных «Миротворец». Поводом для этого стало его участие в российском пропагандистском проекте. «Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец», — говорится в соответствующей карте на сайте, после чего перечисляются имена россиян, принявших участие в акции.

Кровавое ДТП в Киеве: автомобиль врезался в фуру. Ночью пятницы, 27 сентября, в Киеве произошло кровавое ДТП. На Столичном шоссе по направлению к Конча-Заспе автомобиль Kia на огромной скорости врезался сзади в прицеп фуры. Водитель машины сильно пострадал. Его госпитализировали. Водитель грузовика сообщил, что нарушитель «сидел» в мобильном телефоне за рулем, что и отвлекло его от дороги.

В Украине несколько дней будет бушевать сильная магнитная буря. Вечером четверга, 26 сентября, на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Прочувствуют ее и жители Украины. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря уровня G2 продлится три дня. Ее пик приходится на сегодня, когда сила солнечной активности вырастет до уровня G3.

Бабье лето в Киеве отменяется. Похоже, бабьего лета в Киеве не будет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Если в следующий понедельник, 30 сентября, в столице и области будет относительно тепло и сухо, то уже с 1 октября, по прогнозу синоптиков, начнутся холодные дожди. Температура воздуха днем снизится до плюс 15-17 градусов, а ночью будет до 10-12 тепла.

«Саша, почему они к нам так поступили?»: Лукашенко рассказал, как Россия обидела Януковича. Бывший президент Украины Виктор Янукович не делил Украину и не защищал интересы Российской Федерации. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ 26 сентября. «Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины. Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий», — заявил Лукашенко, добавив, что Янукович допустил ряд ошибок и действий, «которые несовместимы с президентством».

Адвокат Трампа пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы президента США. Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у него есть прямые доказательства вмешательства Украины в президентские выборы 2016 года. «Урок для честных людей. Никогда не выдвигайте обвинения, опираясь только на слухи», — написал Джулиани, указав на то, что он не стал так поступать, «когда Украину обвинили в незаконном влиянии на выборы 2016 года». «Я получил непосредственных свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите», — заключил Джулиани.

В скандале, разгоревшемся вокруг беседы Трампа с Зеленским, не обошлось без ЦРУ, — СМИ. Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским является сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме. Сам Трамп назвал документ «очередным фейком». Как сообщают источники, знакомые с личностью информатора, он является офицером ЦРУ, но не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами, а якобы узнал о поведении Трампа «в ходе официальных межведомственных дел».

Медики доказали, что от физических нагрузок устает мозг. Французские исследователи из Национального института спорта, экспертизы и выступлений, доказали, что от физических нагрузок устает мозг. Данные эксперты специализируются на подготовке Олимпийской сборной страны. В отчете говорится, что во время подготовок и Играм они заметили, что часть спортсменов «страдали от „синдрома перетренированности“ или испытывали непреодолимое чувство усталости».

Ученые бьют тревогу: нашу Солнечную систему может поглотить черная дыра. Ученые из США и Великобритании обнаружили черную дыру в нашей Солнечной системе. По их словам, девятая планета, которую именуют Планета Х, оказалась «первичной черной дырой». В исследовании говорится, что она небольшая — как шар для боулинга.

Обвиненная в магазинной краже мексиканка... устроила стриптиз перед охранниками (18+). Необычный инцидент произошел в мексиканском Мехико. В местном магазине Walmart молодую женщину обвинили в краже. Отреагировала она весьма неожиданно. После того, как охранники у нее ничего не нашли, девушка решила устроить импровизированный стриптиз, полностью раздевшись и доказав, что она ничего не крала.