«Не как в США»: Пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста, который пытался задать вопрос

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо помешала журналисту «Радио свобода» Сергею Андрушко задать вопрос руководству страны во время одного из визитов. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовал журналист «Радио Свобода» Кристофер Миллер на своей странице в Twitter.

«Президент Украины Зеленский охотно раздает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но вот как его пресс-служба относится к журналистам в Киеве. Посмотрите, как спикер Зеленского Юлия Мендель хватает репортера программы «Схемы» на «Радио Свобода» Сергея Андрушко», - написал Миллер, добавив, что точно так же она поступила с ним на форуме YES в Киеве, после того, как Зеленский уже согласился отвечать на вопросы.

В подтверждение он приложил кадры из последней передачи выпуска «Схем» под названием «Андрей Богдан: «незаслуженное» звание и грамота от Азарова в разгар Евромайдана», на которых видно как Мендель пытается оттеснить Андрушко от проходящих мимо президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана:

В самой программе этот момент запечатлен на шестнадцатой минуте:

При этом не указывается, когда и где произошел указанный эпизод.

Следует также отметить, что на видео видно, что журналиста сзади также оттягивает охрана президента.

Сама пресс-секретарь президента объяснила свои действия тем, что в США отказ президента отвечать на вопросы СМИ означает, что журналисту запрещено подходить к главе государства. «Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица — это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда под видом журналиста известного издания киллер подстрелил добровольца в Киеве», — написала она на своей странице в Facebook, подчеркнув, что Сергей Андрушко в два раза больше нее и «не наигалантнейший джентльмен».

«На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала», - заключила Мендель.

Впрочем, ее объяснения удовлетворили не всех, хотя нашлись и те, кто высказался в поддержку.

Следует отметить, что журналист Сергей Андрушко уже не в первый раз попадает в скандалы с украинскими президентами.

Как сообщала «Фраза», 6 июня 2019 года пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила в прямом эфире программы «Право на владу» на канале «1+1», что бойцы ВСУ часто поддаются на провокации, открывая стрельбу по тем районам, откуда по ним был нанесен удар. По мнению Юлии Мендель, именно в результате таких «ответок» на Донбассе и гибнут мирные жители.

Тогда же пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко обвинил Владимира Зеленского в том, что он украл «целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность».

В ответ пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что подобный плагиат свидетельствует о неизменности позиции руководителя государства.

Напомним, 3 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель, которая стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы.

Пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста и объяснила, что в США за такое вообще арестовывают