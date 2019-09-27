Адвокат Трампа пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы президента США

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у него есть прямые доказательства вмешательства Украины в президентские выборы 2016 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Урок для честных людей. Никогда не выдвигайте обвинения, опираясь только на слухи», — написал Джулиани, указав на то, что он не стал так поступать, «когда Украину обвинили в незаконном влиянии на выборы 2016 года». «Я получил непосредственных свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите», — заключил Джулиани.

Как сообщала «Фраза», 28 мая 2016 года бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

5 августа 2016 года The New York Times сообщила, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из Украины с 2007 по 2012 год.

Cам лоббист причастность к деньгам из «черной кассы» опроверг. По его словам, «все политические выплаты, которые ему направлялись, предназначались для команды (как местной так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования». Политтехнолог отметил, что его работа в Украине «завершилась после выборов в октябре 2014 года».

18 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало суммы средств из так называемой «черной кассы» Партии регионов, которые якобы предназначались Манафорту.

19 августа стало известно, что Манафорт покинул пост главы избирательной кампании Трампа.

21 сентября Дональд Трамп проигнорировал приглашение о встрече с президентом Украины Петром Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В декабре того же года НАБУ обнародовало доказательства оригинальности «амбарной книги» регионалов.

В феврале 2017 года американское издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что народный депутат Украины Сергей Лещенко пытался шантажировать Пола Манафорта. Якобы Лещенко требовал от дочери политического консультанта контакты ее отца. При этом он якобы угрожал тем, что имел «реальные доказательства» получение Манафортом взяток в Украине от «Партии регионов».

Сам Лещенко все обвинения отверг и подчеркнул, что никогда не имел контактов с Полом Манафортом или с его дочерьми.

14 марта 2017 года бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко подтвердил информацию о том, что данные, опубликованные Трепаком, не полные. «Есть вторая часть — та, которая касается наиболее опасных преступлений во время Революции достоинства. Из кассы Партии регионов финансировалась разработка так называемого плана Бумеранг и других. Мы с вами уже касались вопроса о провокации и незаконных сделок против активистов Майдана. И для этого также деньги выдавались», — заявил Наливайченко, добавив, что сам он этой части никогда не видел.

Тогде жа Лещенко заявил, что Партия регионов оплачивала услуги американского политтехнолога Пола Манафорта с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

10 мая 2019 года, комментируя свой отказ ехать в Украину, личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил в интервью Fox News, что «я бы оказался в среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного лица, которое было привлечено к помощи демократам на выборах 2016 года». «Я назову его имя. Это человек по фамилии Лещенко. Он обнародовал „черную книгу“», — заявил адвокат, говоря о том, что в Украине получило название «амбарная книга». Он назвал эти данные подделкой и заявил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получил от $3 млн до $10 млн от «коррумпированного украинского олигарха, скрывающегося в России».

В свою очередь, Сергей Лещенко обвинил в происходящем Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. По его словам, Джулиани не по своей воле был втянут в «сценарий Луценко», который «не хочет уходить с поста Генпрокурора».

Напомним, 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.

25 сентября администрация президента США опубликовала, как утверждается, полную стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

На следующий день комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В документе подчеркивается, что автор глубоко обеспокоен некоторыми обстоятельствами, не терпящими отлагательств. В частности, администрация якобы попыталась скрыть дословное содержание беседы. Согласно жалобе, заявитель утверждает, что администрация смогла оставить в секрете часть записей, сделанные во время разговора после их внесения в компьютер.

По данным СМИ, автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским является сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме.