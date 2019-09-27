Спустя 4 месяца после назначения Данилюк подал в отставку с поста главы СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Офиса президента Украины в Facebook.

В частности, как сообщается, соответствующий документ он подал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому президент рассмотрит его лишь после возвращения в Киев.

Сам Данилюк также подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook, подчеркнув, что на данный момент остается в должности.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники, Данилюк является одним из претендентов на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки или Великобритании.

Хотя сам он отреагировал на эту информацию с иронией.

В то же время, как сообщает «Новое время» со ссылкой на источники, Данилюк решил покинуть должность из-за обострившихся отношений с окружением Владимира Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом. По его словам, руководитель ОП пытался влиять на решения СНБО.

Второй же причиной отставки Данилюка, по данным издания, якобы стало желание олигарха Игоря Коломойского увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

«Война серьезная», — заявил источник.

Как сообщала «Фраза», 22 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.