В УПЦ рассказали о перспективах всеправославного обсуждения «украинского вопроса»

Все Поместные Церкви считают, что всеправославное обсуждение — единственный правильный путь в разрешении украинской проблемы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

В интервью телеканалу «Ньюсван» владыка также рассказал о перспективах всеправославного собрания Поместных Православных Церквей в условиях, когда ни одна из них не признала новообразованную ПЦУ.

«Мы видим, что все Поместные Православные Церкви считают, что единственным правильным путем в разрешении этой ситуации может быть именно всеправославное совещание глав Поместных Православных Церквей», — сказал владыка Антоний.

Он отметил, что форма всеправославного собрания может быть разной, но главная его задача остается неизменной.

«Задача состоит именно в том, чтобы соборным разумом выйти из этой непростой ситуации и не допустить, не дай Бог, чтобы с течением времени эта украинская проблема стала причиной расколов в православном мире», — подчеркнул иерарх.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как понять, несешь ли ты свой крест.