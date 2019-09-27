В разгар Революции Достоинства Богдан получил от Азарова грамоту, – СМИ

Андрей Богдан, который сейчас занимает должность руководителя Офиса президента, в ноябре 2013 года мог принимать участие в переговорах в Санкт-Петербурге, после которых в стране началась Революция Достоинства. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он находился в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.

Как сообщает «Радио свобода» со ссылкой на внутреннюю систему российской погранслужбы, имя Богдана числится среди украинских чиновников, пересекших российскую границу 19-20 ноября 2013 года. Оно также фигурирует в списке членов правительственной делегации под руководством тогдашнего премьер-министра Николая Азарова, копию которого журналистам предоставили в Кабинете министров в ответ на соответствующий запрос.

Помимо Богдана, в списке также фигурируют имена сопредседателя парламентской фракции пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (тогда он был вице-премьер-министром), постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко (тогда он был послом Украины в РФ), а также нескольких министров и их заместителей.

Вернувшись из Санкт-Петербурга, 21 ноября 2013 года, Азаров объявил об отказе подписывать Соглашение об ассоциации и прекращении процесса подготовки к его заключению. Именно это решение в итоге спровоцировало цепочку событий, которые привели к Революции Достоинства и последующей войне с Россией.

При этом, как выяснили журналисты, уже в разгар Евромайдана, в середине декабря 2013 года, Азаров наградил Богдана почетной грамотой Кабинета министров, в котором он продолжал работать на протяжении всей Революции, вплоть до 5 марта 2014 года.

Отметим, что сам Богдан от комментариев по данному поводу уклоняется.

Как сообщала «Фраза», 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации, впоследствии переименованной в Офис, юриста Андрей Богдана.