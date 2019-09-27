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Митрополит Антоний рассказал, как понять, несешь ли ты свой крест

Митрополит Антоний рассказал, как понять, несешь ли ты свой крест

Ошибаются те, кто думает, что ношение креста — невероятные, выходящие за рамки обыденного подвиги. Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Комментарий владыка Антония опубликован на сайте kp.ua.

«Нести свой крест — значит безропотно справляться с каждодневными задачами и терпеливо преодолевать выпавшие нам трудности и испытания. Для одного это будет терпеливое отношение к теще или невестке, для другого — уход за больным родителем или ребенком, кто-то должен выполнять одну и ту же рутинную работу каждый день, монотонную и уже порядком надоевшую. Принятие всех тех обстоятельств, в которые нас разместил Господь, и есть ношение креста», — объяснил митрополит Антоний.

По его словам, такое понимание и принятие не каждому под силу, а потому люди ищут «высокого» служения вдалеке от реальных близких. Владыка пояснил, что в некоторых ситуациях такие близкие нам люди нуждаются в нас, а в некоторых случаях — не мы им, а они нам нужны.

«Все люди, данные нам Господом, не случайны, — благодаря им мы сражаемся со своими страстями, оттачиваем смирение, терпение и мужество, укрепляемся в вере. „Бог нас всегда окружает теми людьми, с которыми нам необходимо исцелиться от своих недостатков“, — поучал старец Силуан Афонский», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что откладывание главной работы «на потом» — это самообман, ведь «потом» никогда не настанет. «Пока мы будем искать „мельницы“ в далеких странах для сражения с ними, наш крест будет лежать в сторонке, попранный и забытый», — предостерег свою паству управделами УПЦ.

Как разъяснил архиерей, крест — это доверие Богу, это встреча с Ним в каждом появившемся на пути человеком, это достойное прохождение тех жизненных обстоятельств, которые нам предопределил Бог. «Оставаться человеком в любых условиях и есть высший подвиг», — заключил митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня православные отмечают Воздвижение Креста Господнего.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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