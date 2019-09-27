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«Миротворец» обвинил Винника в «деяниях против безопасности человечества»

«Миротворец» обвинил Винника в «деяниях против безопасности человечества»

Известный украинский певец Олег Винник оказался в базе данных «Миротворец». Как выяснили журналисты «Фразы», поводом для этого стало его участие в российском пропагандистском проекте.

«Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец», — говорится в соответствующей карте на сайте, после чего перечисляются имена россиян, принявших участие в акции.

Центр «Миротворец» призвал правоохранительные органы «рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».

Интернет-сайт «Миротворец» был открыт в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, уличенных в пророссийских взглядах и связях с агрессором.

Как сообщала «Фраза», 26 сентября 2019 года стало известно, что Винник снялся в неоднозначном клипе вместе с представителями российского шоу-бизнеса, в котором музыканты и артисты пожелали «всем мира» на фоне продолжающейся агрессии РФ в отношении Украины и оккупации части ее территорий.

Тэги: Россия, культура, пропаганда, миротворец, новости Украины, Олег Винник

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