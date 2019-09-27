В скандале, разгоревшемся вокруг беседы Трампа с Зеленским, не обошлось без ЦРУ, – СМИ

Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским является сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме. Как выяснили журналисты «Фразы», сам Трамп назвал документ «очередным фейком».

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с личностью информатора, он является офицером ЦРУ, но не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами, а якобы узнал о поведении Трампа «в ходе официальных межведомственных дел».

По данным собеседников издания, данный сотрудник уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о его личности не приводятся.

Адвокаты сотрудника отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что агент работал в ЦРУ. В управлении также не стали комментировать эти данные.

В то же время директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в палате представителей Конгресса США, что сделает все возможное для защиты агента от преследований и сохранения его личности в тайне. «Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, то ли на поле боя, или на рабочем месте», — сказал Магуайр.

Между тем, президент США на своей странице в Twitter назвал данную информацию «очередным фейком». «Информатор с информацией из вторых рук? Очередная фальшивая новость. Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм», — написал Трамп.

Кроме того, как сообщает Los Angeles Times, Трамп хочет найти и наказать человека, который предоставил информатору соответствующую информацию. В качестве подтверждения этой информации газета опубликовала на своей странице в Twitter аудиозапись, на котором можно слышать как Трамп на частной встрече с американскими дипломатами утверждает, что сам информатор, с заявления которого начался скандал, на самом деле не видел стенограммы, но лишь «что-то слышал».

При этом президент США добавил, что хочет узнать, кто реально предоставил информатору доступ к содержанию его беседы с Зеленским, назвав этого человека «почти шпионом». «Вы знаете, что в былые времена делали со шпионами? Мы обходились с ними немного иначе, чем сейчас», — заявил Трамп, вызвав чей-то хохот.

Как сообщала «Фраза», 26 сентября 2019 года комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В документе подчеркивается, что автор глубоко обеспокоен некоторыми обстоятельствами, не терпящими отлагательств. В частности, администрация якобы попыталась скрыть дословное содержание беседы. Согласно жалобе, заявитель утверждает, что администрация смогла оставить в секрете часть записей, сделанные во время разговора после их внесения в компьютер.

Перед эти администрация президента США опубликовала, как утверждается, полную стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года.